7 restaurants qui ont ouvert récemment à encourager

Alors que les mesures sanitaires donnent du fil à retordre depuis plusieurs mois aux restaurateurs, certains courageux décident tout de même d’ouvrir des restaurants.

Pour la plupart, les projets étaient déjà en branle avant même que le virus se pointe le bout du nez au Québec. L’ouverture officielle avec des clients attablés dans le local aura donc lieu lorsque ce sera possible de le faire mais, pour l’instant, ces nouveaux établissements offrent déjà des options de plats à emporter.

Voici donc 7 restaurants qui ont ouvert récemment et qu’il faut encourager si on veut pouvoir y mettre les pieds pour un bon repas entre amis un jour:

L’ancien local du Europea au centre-ville est maintenant occupé par le Okeya Kyujiro, le premier vrai restaurant Omakase à Montréal. Ce nouvel établissement de seulement 10 places va proposer un spectacle gourmand de 20 services. Mais pour l’instant, le chef a concocté deux boîtes de sushis et d'autres spécialités japonaises que vous pouvez commander pour emporter!

1227 rue de la Montagne

L’ancien chef du restaurant Manitoba, Simon Mathys, a ouvert au début du mois de janvier son propre restaurant. En attendant de pouvoir recevoir des clients, le menu du Mastard est offert en formule take-out au coût de 35$ par personne. À ce prix, vous aurez droit à un menu à trois services savoureux. Il est également possible de se procurer quelques bonnes bouteilles de vin sur place.

1879 rue Bélanger

Cette toute nouvelle adresse de Verdun est le projet de l’ancien propriétaire du Café Le Mastiff, Andrew Soulis. Ce dernier a décidé d'ouvrir quand même son restaurant en pleine pandémie et compte adapter son offre selon les recommandations du gouvernement. Donc, pour l’instant, le Pavillon Snack-Bar propose autant des cafés que des plats pour emporter comme des sandwichs, de la soupe, du chili, un burrito déjeuner, etc.

5200 rue Wellington

Ce tout nouveau restaurant est situé dans le nouvel hôtel-boutique et nouvelle tour de condos Humaniti. L’ouverture officielle est prévue lorsque les salles à manger vont rouvrir mais, pour l’instant, vous pouvez profiter d’un avant-goût de la cuisine locale et évolutive du chef en passant une commande pour emporter.

340 de la Gauchetière Ouest

Le restaurant Les Garnements, qui a ouvert ses portes à ma mi-décembre 2020, propose des pizzas savoureuses et colorées! Le menu est composé de huit options de pizza aux couleurs de l’arc-en-ciel qui sont aussi attrayantes pour les yeux que pour l’estomac! Cette nouvelle pizzéria s’est installée dans le local du populaire Madame Smith, qui est fermé depuis plusieurs mois déjà en raison de la pandémie. Or, le Madame Smith n’est pas fermé à tout jamais, non. Les Garnements occupent seulement le local et, si tout va bien, l’équipe compte poursuivre l’aventure dans un autre local du quartier lorsque les établissements pourront accueillir leur clientèle à l’intérieur de nouveau.

4061 rue Ontario Est

Le populaire établissement, qui a déjà deux adresses dans le Vieux-Montréal, en a ouvert une autre, cette fois au cœur de l’action du Plateau-Mont-Royal, c’est-à-dire sur l’avenue du Mont-Royal Est au coin de Chambord. Tout comme dans les autres succursales, au Tommy du Plateau, vous trouverez des bons cafés et des viennoiseries à emporter, mais aussi des plats pour bruncher jusqu’à tard le soir!

1302 avenue du Mont-Royal Est

Situé dans le quartier Saint-Henri, le BarBara va ouvrir ses portes le 26 janvier. Le restaurant proposera des plats classiques de la cuisine italienne, avec une «twist» unique, comme sait si bien le faire le chef David Pellizzarri. Lorsque la vie reprendra son cours, le BarBara pourra accueillir jusqu’à 60 clients dans son établissement.

4450 rue Notre-Dame Ouest

