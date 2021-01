Un resto aux pizzas arc-en-ciel et laits frappés a ouvert dans Hochelaga

Le quartier Hochelaga possède désormais une toute nouvelle pizzéria qui n’a rien de traditionnel sur son territoire.

Le restaurant Les Garnements qui a ouvert ses portes à ma mi-décembre 2020 propose des pizzas savoureuses et colorées!

L’équipe derrière le projet s’est inspirée de l’arc-en-ciel, l’emblème d’espoir associé à la pandémie, pour développer un menu de pizzas aussi attrayantes pour les yeux que pour l’estomac!

Le menu est composé de huit options de pizza de 12 po et une option de pizza 7 po pour enfant. Il faut savoir que la pâte est végane et que trois pizzas ont des garnitures végétariennes. Les prix vont de 9$ à 24$.

Les Garnements se spécialisent aussi dans les laits frappés qui vous mettront l'eau à la bouche. Onze saveurs s’offrent à vous, dont l’une à la Key Lime Pie qui intrigue particulièrement.

Cette nouvelle pizzéria s’est installée dans le local du populaire Madame Smith qui est fermé depuis plusieurs mois déjà en raison de la pandémie. Or, le Madame Smith n’est pas fermé à tout jamais, non. Les Garnements occupent seulement le local et, si tout va bien, l’équipe compte poursuivre l’aventure dans un autre local du quartier lorsque les établissements pourront accueillir leur clientèle à l’intérieur de nouveau.

En attendant, le resto Les Garnements est ouvert pour les commandes à emporter et la livraison avec DoorDash et UberEats du mardi au dimanche de 16h30 à 22h30!

4061, rue Ontario Est, Montréal

