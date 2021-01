La très aimée boulangerie Guillaume a été victime d’un incendie

Dur début d’année pour l’équipe de la populaire boulangerie Guillaume, située sur le Plateau-Mont-Royal.

L’établissement dont les pains et viennoiseries comptent parmi les meilleurs en ville a été victime d’un incendie, tôt le matin du 5 janvier.

Par chance, personne n’a été blessé, mais la boulangerie devra malheureusement fermer ses portes pour une durée indéterminée.

Le propriétaire et fondateur Guillaume Vaillant a partagé cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Il explique que la fermeture est nécessaire pour remettre la boulangerie sur pied. La partie «atelier et four», où l'on produisait les bons pains, n’est plus fonctionnelle. M. Vaillant ne peut dire combien de temps l’établissement devra demeurer fermé, puisque la situation sanitaire actuelle pourrait jouer sur la disponibilité des pièces et de la main-d'œuvre nécessaires aux travaux. Il espère toutefois une réouverture dès le 12 janvier.

Malgré cette difficile épreuve, le propriétaire reste optimiste et se permet même de dévoiler un secret bien gardé jusqu’à maintenant: un agrandissement est dans les plans pour la boulangerie Guillaume!

Il faudra toutefois patienter avant de pouvoir retrouver les bons produits de l’établissement adoré du boulevard Saint-Laurent, dans le Mile End!

5134, boulevard Saint-Laurent, Montréal

