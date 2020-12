Le bar Verdun Beach a été victime d’un feu et donne enfin de ses nouvelles

L’année qui se termine n’a pas été facile. Or, on pourrait croire que le malheur s’acharne un peu plus sur certaines personnes, comme la gang du bar Verdun Beach.

L’établissement était bien silencieux sur ses réseaux sociaux depuis le mois d’octobre dernier. C’est qu’en plus de la fermeture obligatoire des bars en raison de la pandémie, le Verdun Beach a été victime d’un incendie en novembre dernier, plus précisément le vendredi 13 novembre (!).

«Grâce aux pompiers de Verdun, le feu a été rapidement maîtrisé et les dommages limités. Les travaux s’amorceront sous peu et la réouverture du bar est prévue pour mars 2021. Si les salles à manger peuvent rouvrir d’ici là, bien entendu», peut-on lire dans la publication Facebook partagée par le bar le 14 décembre au soir.

La gang derrière le bar Verdun Beach semble donc avoir vécu une année forte en émotions! En quelques mois seulement, les propriétaires ont célébré une ouverture officielle au début de l’été, deux confinements et deux fermetures, un incendie, sans oublier l’adoption de la loi 72 qui laisse tristement les bars de côté.

Malgré tout, le bar va bien dans les circonstances et les propriétaires ont justement tenu à remercier la clientèle qui a répondu à l’appel en grand nombre cet été!

Si vous souhaitez encourager le très cool bar Verdun Beach, il est possible d’acheter des cartes-cadeaux en ligne de 50$, 100$ ou 200$ à offrir à Noël ou à garder pour vous, tout simplement!

