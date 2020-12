[PHOTOS] Découvrez le local très funky du nouveau Fugazzi Mile End

L’équipe de la pizzéria Fugazzi avait annoncé en juillet dernier l’ouverture d’une seconde succursale dans le Mile End.

La nouvelle avait été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les résidents du quartier, et voilà que cette deuxième adresse est ENFIN ouverte!

Le 8 décembre dernier, le Fugazzi Mile End ouvrait officiellement ses portes aux amateurs de pizzas artisanales.

L’ouverture de l’établissement était attendue non seulement pour ses pizzas, mais également pour découvrir le design et la décoration de l’endroit.

Comme le design de la première succursale était parfaitement éclaté, les attentes étaient assez hautes pour celui du Mile End, et les amateurs ne seront pas déçus.

Tout comme pour l’adresse de Pointe-Saint-Charles, ce sont les frères Gauley de la firme Gauley Brothers qui ont travaillé sur le projet, et on retrouve leur signature des plus funky, qu’on adore!

Impossible de rater le Fugazzi Mile End lorsque vous êtes de passage dans le quartier. Vous n’avez qu’à suivre la bonne odeur de pizzas cuites au four et les motifs à n’en plus finir!

5417, boulevard Saint-Laurent, Montréal

