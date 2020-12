Un nouveau café libanais en plein cœur du Plateau à découvrir

Il y a un petit nouveau dans la famille des cafés troisième vague à Montréal.

• À lire aussi: Repas de Noël à emporter: tous les restaurants qui offrent un menu festif pour bien terminer 2020

• À lire aussi: Une pâtisserie spécialisée dans les éclairs sucrés a ouvert à Montréal

Chez Téta s’est installé en octobre sur le Plateau-Mont-Royal au coin de Rachel Est et Laval. On y sert autant de délicieux cafés qu’une cuisine libanaise traditionnelle.

Le menu libanais du Café chez Téta est composé de petits gâteaux au curcuma ou à la mélasse de caroube, d’un brownie à la crème de graines de sésame et pistaches, de salades comme la fattouche, la taboulé et de betteraves, de trempettes typiquement libanaises, puis de sept options de manouchés qui est en fait un plain plat cuit dans un four traditionnel libanais.

Actuellement, le café offre les commandes pour emporter ou la livraison avec Uber Eats et Door Dash.

Lorsque les salles à manger des établissements pourront rouvrir leur porte, il sera enfin possible de déguster tous ces bons plats et boire du bon café à même la salle à manger du café qui est tout simplement sublime!

En attendant, encouragez cette nouvelle entreprise en lui rendant visite pour un café sur le pouce et n petit gâteau au curcuma des plus succulents!

227, rue Rachel Est

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s