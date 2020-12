Noël: 10 cadeaux à offrir à quelqu'un qui a besoin de se détendre

La dernière année n'aura été facile pour personne. La santé physique comme la santé mentale des gens auront été mises à rude épreuve en 2020.

Si vous connaissez quelqu'un qui l'a eu particulièrement difficile cette année pour toutes sortes de raisons, pensez à lui offrir un cadeau qui va l'aider à se détendre pendant les Fêtes et à accueillir l'année 2021 en douceur...

Voici donc 10 idées de cadeaux à offrir à quelqu'un qui a besoin de se détendre:

1. L’ensemble de fabrication de bougies de soya

Au lieu de tout simplement offrir une bougie, optez pour l’ensemble de fabrication de bougies de soya que propose l’entreprise montréalais Baltic Club. En plus de dégager de bonnes odeurs une fois allumé, ce cadeau occupera le temps de la personne et lui permettra de se changer les esprits.

Achetez l'ensemble de Baltic Club sur le site de Simons.ca pour 60$

2. Une couverture lourde

Avec le taux d'anxiété qui a grimpé chez plusieurs personnes en raison de la pandémie, les couvertures lourdes ont gagné du terrain. Elles sont conçues dans le but de simuler l’effet apaisant et réconfortant d’une étreinte. Sur le site d'Indigo, vous trouverez des couvertures lourdes de différentes couleurs et de différents poids (15,20 ou 25 lb). Techniquement, le poids choisi devrait représenter environ 10% du poids de la personne qui l'utilise.

Achetez une couverture lourde sur le site d'Indigo pour 199$.

3. Un bouquet d'eucalyptus à suspendre dans la douche

L'entreprise montréalaise SELV propose des produits pour le corps et l'esprit qui aident à la relaxation, comme un bouquet d'eucalyptus frais prêt à être suspendu dans une douche. Ce petit geste qui peut sembler banal transforme une salle de bain en spa. L'eucalyptus aide les voies respiratoires, purifie l’air ambiant et aseptise naturellement l'environnement.

Achetez un bouquet d'eucalyptus sur le site de SELV pour 39$.

4. Bombes de bain «Chill Pills» de OUAI

Prendre un bain est toujours un bon remède contre le stress, l'anxiété, la déprime, name it! Les bombes de bain nommées «Chill Pills» de la marque OUAI sont parfumées au jasmin et à la rose et infusées d'huiles luxuriantes pour hydrater, nourrir et apaiser la peau, tout comme l'esprit.

Achetez les «Chill Pills» de OUAI sur le site de Sephora pour 40$.

5. Le coussin d'aromathérapie à la lavande pour les yeux de La petite Leonne

Ce coussin pour les yeux rempli d'écales de sarrasin biologique et infusé de lavande du Québec permet de s'offrir un petit moment de répit. Il peut aider une personne à s'endormir, à lutter contre le mal de tête ou à simplement relaxer à tout moment. En plus, c'est un cadeau entièrement local, car il est fait à la main à Montréal

Achetez le coussin d'aromathérapie de La petite Leonne sur le site de Simons.ca pour 22$

6. Une nuit ou un week-end à l'hôtel

Habituellement, quand on a besoin de décrocher et de se détendre, on s'offre un voyage pour «changer d'air». Comme les voyages ne sont pas conseillés depuis plusieurs mois, pourquoi ne pas offrir à une personne qui a besoin de détente un séjour dans un hôtel de la province? De plus, il y a des hôtels qui ont de belles offres culinaires qui accompagnent les séjours, comme l'Auberge Saint-Antoine à Québec qui offre l'expérience du souper dans une miniserre chauffée.

Réservez un séjour dans un hôtel du Québec sur Trip Advisor - prix variés

7. Le diffuseur à huile essentielle en terre cuite de Studio îlot

Aussi élégant que fonctionnel, ce diffuseur propose une aromathérapie naturelle, tout en douceur. Pour en profiter, il suffit de verser sur le dôme quatre à six gouttes d'huile essentielle pour diffuser de délicats effluves dans un rayon de 3 à 4 mètres, et ce, pendant plus de 2 heures. Un cadeau autant pratique que design.

Achetez le diffuseur à huile essentielle de Studio îlot sur le site de Simons.ca pour 40$

8. Un coffret cadeau de produits naturels pour le bain et le corps de La Marcotterie

Cette artisane Etsy de Gatineau propose des produits naturels pour le bain et le corps. Il est possible d’offrir des coffrets-cadeaux dont certains sont personnalisables. Par exemple, ce coffret-cadeau de Noël comprend un pain de savon pour le corps et le visage, un vaporisateur d’ambiance, une bombe de bain, un sachet de sel de bain et un baume à lèvres.

Achetez le paquet cadeau Noël de La Marcotterie sur Etsy pour 67$

9. Vaporisateur d'oreiller Deep Sleep

Ce vaporisateur d'oreiller a fait ses preuves et aide à réduire l'anxiété et améliore la qualité du sommeil. Il suffit de vaporiser sur l'oreiller, les draps, les couvertures, la literie, la couette et les vêtements de nuit avant de se coucher et d'inhaler en douceur.

Achetez le vaporisateur Deep Sleep sur le site de Sephora.ca pour 34$.

10. Kit de broderie Florals & Floss

S'il y a une activité qui permet de décrocher et de se détendre, c'est sans aucun doute la broderie. Ce kit a tout ce dont une personne a besoin pour s'initier à la broderie. La broderie est une belle activité à faire en écoutant de films de Noël pendant les Fêtes.

Achetez ce kit de broderie de Florals & Floss sur Etsy pour 50$.

