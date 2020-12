Un marché des Fêtes écoresponsable a lieu ce week-end à Montréal

Si l’un de vos «défis» cette année et pour 2021 est de consommer plus intelligemment, vous allez certainement vouloir aller faire un tour à ce marché des Fêtes écoresponsable.

Le Marché Circulaire en sera à sa toute première édition du 11 au 13 décembre et il prendra place à la galerie hybride WIP sur le boulevard Saint-Laurent.

L’évènement a pour but de rassembler et mettre en lumière des artisans locaux qui partagent des valeurs environnementales et des pratiques durables.

Il y aura au total 17 artistes, artisans ou commerçants qui seront de la partie ce week-end. Parmi ceux-ci on retrouve Curated By.Ariane et ses trouvailles vintage des années 1960, 1970 et 1980, Studio Îlot et ses objets esthétiques et durables, Apprenti Ôr'ganik et sa gamme de soins corporels thérapeutiques de luxe fabriqués à Montréal, puis Atelier Retailles avec sa papeterie faite à la main à partir de tissus recyclés.

Le Marché Circulaire a été pensé dans le but d’encourager la seconde vie et la consommation écoresponsable sans devoir faire de compromis sur le design.

11 au 13 décembre à la galerie WIP

3487, boulevard Saint-Laurent

