La Buvette chez Simone victime d’un feu

C’est une bien triste nouvelle qui a été annoncée sur la page Facebook de la Buvette chez Simone. Le bar à vin adoré des Montréalais aurait été victime d’un petit feu durant le week-end à la suite d’un problème électrique.

«À notre plus grand soulagement, le feu fut rapidement maîtrisé. Cependant, les dommages causés par l’incident nous obligent à interrompre nos activités. Notre offre de menu pour emporter sera donc suspendue pour une période indéterminée», peut-on lire dans la publication.

Le domaine de la restauration a besoin de soutien plus que jamais et l’équipe de la Buvette chez Simone a tenu à souligner l’importance de commander de la nourriture des restos et des bars de la ville.



«La restauration a un besoin criant de votre support en ce moment», ajoutent-ils dans leur publication avant d’inciter les gens à encourager les entrepreneurs locaux comme ils le peuvent.

L'année 2020 aura certainement été une année difficile pour tous les restaurateurs. Heureusement, la Buvette chez Simone pourra certainement se relever de cette épreuve et nous revenir en force rapidement.

4869, avenue du Parc, Montréal

