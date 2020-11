Ce resto du centre-ville a décidé de fermer jusqu’à la réouverture des salles à manger

Les temps sont difficiles pour les restaurateurs qui, depuis mars, doivent se «revirer sur un 10 cents» à chaque annonce du gouvernement concernant la pandémie de la COVID-19.

• À lire aussi: Fermeture des restaurants: le chef Martin Juneau a peur de ne «pas passer à travers»

Après avoir embarqué dans la vague des commandes pour emporter en mars, mis sur pied un service de commandes en ligne de prêt-à-manger et de prêt-à-cuisiner en juin, rouvert la salle à manger le 2 juillet pour la refermer au mois d’octobre et retourner en mode «take-out», le Café Parvis a pris la dure décision de fermer sa cuisine et son comptoir jusqu’à a réouverture officielle des salles à manger à Montréal.

«Parce que vous servir en personne, dans de la vraie vaisselle, prendre le temps de vous jaser et vous voir sourire nous manque énormément, nous avons choisi de fermer le resto à compter de samedi le 21 novembre jusqu'à la réouverture complète des salles à manger» peut-on lire dans une publication Facebook.

https://www.facebook.com/cafeparvis/posts/1541743446011394

Le Café Parvis vous invite tout de même à commander leurs bonnes pizzas, leurs quelques plats disponibles et leurs délicieuses bouteilles de vin jusqu’à la fermeture temporaire prévue pour le 21 novembre. Aidez-les au maximum pendant les quelques jours restants.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s