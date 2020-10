Ce resto du Plateau a un «comptoir clandestin» où commander de la bouffe et du bon vin

On n’en parlera jamais assez, les restaurants de la province ont dû faire preuve de créativité afin de trouver les moyens de continuer à offrir de la bouffe aux clients, malgré les mesures sanitaires du gouvernement.

Le café-resto-bar Péché situé sur la rue Saint-Denis, dont le concept s’inspire des sept péchés capitaux, a dévoilé l’existence de son «comptoir clandestin» dernièrement.

Situé dans la ruelle derrière l’établissement, le comptoir clandestin permet aux clients de passer récupérer leur commande, ni vu ni connu! Bien que le comptoir soit entièrement légal et respecte les mesures sanitaires demandées par le gouvernement, le concept est amusant et intrigant.

courtoisie

Vous pouvez accéder au comptoir clandestin en voiture ou à pied!

courtoisie

Les commandes se font sur le site web de l’établissement et il est même possible d’ajouter de belles bouteilles de vin d’importation privée pour compléter votre festin! Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche entre 11 h et 21 h.

Pour trouver le comptoir clandestin dans la ruelle, c’est facile, car la porte est d’un rouge aussi vif que la devanture de l’établissement. Ouvrez les yeux!

3998, rue Saint-Denis, Montréal

