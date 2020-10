Les 5 meilleurs burgers à commander en «take out»

Parfois, le seul moyen de retrouver le sourire est de s’offrir une bonne bouffe et de relaxer devant une bonne série télé.

• À lire aussi: 5 restos qui offrent le brunch en livraison ou pour emporter à Montréal

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la pandémie

Ça tombe bien, car de nombreux restaurants de Montréal offrent désormais des burgers décadents à savourer dans le confort de votre salon.

Voici donc 5 burgers savoureux à essayer en «take out»!

Le casse-croûte de luxe du restaurant 212 propose un total de quatre types de burgers (classique, au fromage, végé et épicé à la cerise). Vous trouverez aussi des hot-dogs de luxe servis avec du cèleri-rave et une moutarde secrète, des frites épaisses avec des options d’accompagnements hors de l’ordinaire comme de l’huile de champignons, des herbes et du fromage Louis D’or, des poutines, des salades de kale, d’iceberg et des pointes de gâteaux à la citrouille épicée.

Un casse-croûte à essayer!

212 rue Notre-Dame Ouest

Pour un bon burger juteux et plein de saveurs, le Uniburger est le resto où passer votre commande. L’établissement propose également une belle liste de vin nature que vous pourrez siroter avec votre repas.

Plusieurs succursales

Le charmant petit diner du Mile-End propose un menu végane à faire saliver. Vous y trouverez un fabuleux cheeseburger et le fameux burger Mimi composé d’une boulette de fausse viande, de fromage, d’oignons caramélisés, de champignons sautés, d’une mayo épicée maison, de tomate, de cornichons et de laitue. Vous pouvez même ajouter à votre commande un bon lait frappé classique!

5149 avenue du Parc

Le savoureux casse-croûte Chez Tousignant est passé maître dans l’art du burger. Sur son menu on retrouve une foule de classiques décadents comme des frites, des hot-dogs et des cheeseburgers. Tout est fait sur place, même les pains à hamburgers! Un incontournable près du marché Jean-Talon!

6956 rue Drolet

Le bar à vin propose un petit menu pour emporter composer de délicieux burgers dont une option végé, d’une salade fraîche, de frites et d’un plat de choux de Bruxelles savoureux. Terminez votre repas avec un bon morceau de cheesecake. Vous pouvez passer votre commande du jeudi au dimanche de 17h à 21h.

5001 rue Notre-Dame Ouest

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s