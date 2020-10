La Distillerie vend ce dont vous avez besoin pour recréer ses cocktails à la maison

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui aimaient aller se gâter avec un bon cocktail dans un pot Mason de l’une des 4 succursales de La Distillerie du grand Montréal!

L’établissement a ouvert une boutique en ligne où vous pouvez vous procurer tout le nécessaire pour recréer les cocktails qui font la réputation de l’endroit.

Les bases à cocktail coûtent 11,50$ et peuvent servir de 2 à 6 personnes, selon celle que vous sélectionnez.

Il est même possible de commander les outils officiels de La Distillerie, un pilon et un mortier, si vous n’en avez pas déjà à la maison.

En achetant les bases à cocktail, tout ce dont vous aurez à faire, c’est transvider le sachet sous vide de la base dans un pot Mason préalablement rempli de glace et ajouter le spiritueux de base suggéré. Les instructions que vous recevrez sont hypersimples.

La Distillerie propose également des «trousses repas», de la bouffe congelée sous vide pour les jours où vous n'avez pas vraiment envie de cuisiner et des desserts!

La livraison est possible pour Longueuil et le centre de Montréal et elle ne coûte rien lorsque votre facture s’élève à plus de 75$.

Sinon, vous pouvez toujours aller chercher votre commande à La Distillerie de Longueuil.

Distillerie No.4

105, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

