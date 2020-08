8 boutiques en ligne où commander des plantes pour aménager sa minijungle

Le magasinage en ligne rend tout plus facile... même notre dépendance aux plantes! En effet, plusieurs pépinières et boutiques spécialisées offrent désormais la possibilité de commander de jolies plantes directement dans le confort de son foyer.

N’est-ce pas merveilleux de vivre dans le futur? On vous présente donc quelques boutiques recommandées par plusieurs adorateurs de plantes et qui sauront remplir tous vos besoins en verdure, et ce, sans avoir besoin de vous déplacer!

Voici 8 boutiques en ligne où trouver de belles plantes pour sa maison!

Cette immense serre à Laval offre une foule de plantes, cactus et succulentes et la livraison est gratuite partout au Québec à partir de 100$ d’achat.

La boutique offre une sélection de plantes et de cactus variée en plus du terreau, des pierres et d'autres essentiels pour garder vos nouveaux bébés en santé.

De jolies plantes d’intérieur à des prix abordables se retrouvent en bonne quantité dans cette boutique en ligne.

Cette boutique Etsy offre de fabuleuses plantes qui peuvent être livrées directement chez vous ou ramassées directement dans leur atelier de Rosemont.

Cette petite entreprise familiale importe des plantes rares d’Asie et propose également des végétaux locaux. Sur le site, on retrouve de jolies plantes à se faire livrer tout comme des cache-pots et même des ateliers pour en apprendre plus sur la botanique intérieure!

On adore sa vaste sélection en plus de ses prix plus qu’abordables. L’entreprise crée des ensembles de plantes pratiques, pour ceux qui ont des animaux et cherchent des plantes non toxiques, par exemple.

Folia offre des plantes pour tout le monde: du néophyte au botaniste aguerri! L’entreprise de Québec offre une variété de services, de produits et de plantes sur son site web. À découvrir!

Si votre pouce vert ne vous permet que d’avoir des succulentes chez vous, visitez le site web de Succulentes Québec pour en dénicher de magnifiques à bon prix!

