Une maison mid-century à vendre pour 1 489 000$ à Saint-Lambert

Ce plain-pied construit en 1962 risque de faire de l’œil aux adeptes du style mid-century. La propriété située dans un quartier tranquille de Saint-Lambert est actuellement à vendre au coût de 1 489 000$.

L’entrée et le salon sont sans aucun doute les pièces les plus fidèles au design mid-century avec leur architecture unique et leur fenestration abondante.

Dans le salon, vous trouverez un magnifique foyer au bois en pierres ainsi que de jolies poutres en bois visibles.



La salle à manger aux armoires en bois donne une vue incroyable sur la cour arrière et la piscine creusée.



Un coin-verrière avec un foyer est aussi aménagé dans la cour. Pour y accéder, les futurs propriétaires doivent passer par les portes-fenêtres qui se trouvent dans le coin-cuisine.

La salle de bain en céramique terrazzo possède une robinetterie dorée qui ajoute de la personnalité à cette pièce.

La maison possède un total de 18 pièces, dont 5 chambres, 2 salles de bain complètes et 2 salles d’eau.

