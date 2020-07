Un café végé et délicieux où prendre un «snack» à Saint-Sauveur

Les adresses qui proposent un menu végé et végane sont de plus en plus nombreuses à travers la province. Un de nos coups de cœur du moment: le Végé & Joÿ situé à Saint-Sauveur.

Le petit établissement situé sur l’avenue Lafleur Nord est à la fois un café, une boutique et un traiteur.

Vous y trouverez un menu végétarien, avec des options véganes dont des bols d’açaï, des burritos déjeuner au tofu grillé, des wraps aux pois chiches, des paninis au végé-pâté et plus encore!

Tous les produits (ou presque) qui sont servis sur leur menu proviennent de producteurs locaux avoisinant l’établissement.

C’est le «pit stop» parfait après une journée de plein air à Saint-Sauveur!

Végé & Joÿ

8, avenue Lafleur Nord, Saint-Sauveur

