IKEA dévoile OSYNLIG, une collection de bougies de luxe abordables créée par Ben Gorham

IKEA a l'habitude de collaborer avec des artistes et designers reconnus mondialement. Cette fois, c'est avec Ben Gorham, le fondateur de Byredo, cette parfumerie de luxe et maison de couture reconnue à travers la planète, que le géant suédois a joint ses forces.

Ensemble, ils ont élaboré une collection de bougies de luxe, mais aux prix hyperabordables.

OSYNLIG, qui signifie «invisible» en suédois, est une collection de 13 bougies parfumées dont les odeurs ont été fabriquées dans le but de plonger le consommateur dans ses souvenirs et de faire appel à la nostalgie et aux rêves, une signature qui a très bien servi Ben Gorham jusqu’à maintenant.

Les bougies viennent dans des contenants de céramique façonnés à la main que vous pouvez réutiliser une fois la bougie entièrement brûlée. Que ce soit pour une plante, pour boire son café, comme porte-crayon au bureau ou seulement en décoration, le contenant qui vient aussi avec un couvercle vous sera fort utile.

OSYNLIG est divisé en trois catégories d’odeurs: boisé, floral et fraîcheur. Toutes les odeurs sont proposées dans un contenant de la taille d’un verre à 11,99$ et certaines peuvent aussi être achetées dans un plus gros format à 27,99$ ou en plus petit pour 6,99$.

Cette collection qui rend accessibles les odeurs haut de gamme de Ben Gorham sera offerte dans les magasins du Canada et en ligne dès le 1er novembre prochain.

