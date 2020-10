Voici la couleur tendance 2021 selon Benjamin Moore

Chaque année, les marques de peinture s'amusent à dévoiler la couleur qui teintera la décoration pour l'année à venir. Pour l’année 2021, Benjamin Moore a décidé de nous surprendre!

• À lire aussi: Sico dévoile sa couleur tendance 2021 et vous serez peut-être surpris

La marque de peinture a opté pour le Vert Antique 2136-40 (Aegean Teal 2136-40), une couleur intriguante, équilibrée et profondément apaisante. Selon Benjamin Moore, l'utilisation de cette couleur permet de créer un décor harmonieux et doux.

Benjamin Moore

Benjamin Moore

Benjamin Moore

En plus du Vert Antique 2136-40, Benjamin Moore a également dévoilé une palette de couleurs tendances pour l'année à venir. On y retrouve des teintes réconfortantes et ensoleillées qui vous aideront à créer une ambiance agréable chez vous.

Benjamin Moore

La compagnie Sico a annoncé de son côté que 2021 serait sous le signe de «Paruline bleue». Le turquoise chaleureux rappelle certainement la couleur Vert Antique 2136-40 de Benjamin Moore.

Vous laisserez-vous emporter par la folie du Vert Antique 2136-40 ou du Paruline Bleue? Sachez que Pantone n'a toujours pas annoncé sa couleur de prédilection pour 2021... À suivre!

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s