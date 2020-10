KOZY X OLEKA: une collection de toiles 100% fabriquées au Québec

L’entreprise québécoise Kozy, qui compte huit succursales dans la province, a une nouvelle collection de toiles exclusives et abordables.

En collaboration avec une autre compagnie d’ici, Oleka Canvas, Kozy tient en ligne 14 toiles exclusives qui mettent de l’avant des formes abstraites, des visages dessinés au trait et des couchers de soleil. Les couleurs sont chaudes et habilleront parfaitement vos murs d'appartement!

Les œuvres exclusives ont été créées par des artistes québécois et Oleka imprime et assemble ses produits ici même dans la province. Le tout est donc 100% québécois.

Les toiles sont disponibles en quatre différents formats et les prix varient entre 34,99$ et 69,99$, ce qui rend le tout très abordable. En plus, un arbre est planté pour chaque toile vendue dans le cadre du partenariat avec l’organisme One Tree Planted.

Il n’y a donc aucune raison de ne pas se procurer l’une de ces jolies toiles de la collection KOZY X OLEKA. Elles sont disponibles en ligne juste ici.

