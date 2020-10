Palma: une nouvelle boutique dans le Mile-End où trouver de beaux coussins décoratifs

Si vous faites partie des gens qui n’ont jamais trop de coussins sur le divan ou le lit, vous voudrez peut-être aller faire un tour dans cette toute nouvelle boutique du Mile-End.

• À lire aussi: COVID-19: Quoi faire pour aider les entreprises locales

Palma est en fait le projet de deux sœurs qui ont voyagé énormément et qui souhaitent faire découvrir le talent d’ici et d’ailleurs à travers des objets de décoration pour la maison, mais aussi des vêtements et des bijoux.

Parmi les belles trouvailles que l’on peut faire dans la boutique qui a déménagé de Pointe-Saint-Charles au Mile-End, ce sont des coussins pour décorer son intérieur. Il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts. Les prix des coussins varient de 40$ à 85$.

Dans la section maison, Palma propose aussi des jetés, des illustrations et quelques autres objets décoratifs.

Une boutique à découvrir si vous allez faire un tour dans le Mile-End!

• À lire aussi: 25 bonnes raisons de redécouvrir le Mile-End durant l’automne

Palma

5259, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ne manquez pas nos dernièrs vidéos!

s

s

s

s