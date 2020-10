Une épicerie de quartier où les emballages sont réutilisables et consignés ouvre sur le Plateau

Il y a du nouveau au coin de Rachel et Berri sur le Plateau!

L’ancien local de l’épicerie et boutique santé Rachelle Béry accueille maintenant une autre épicerie appelée Basta.

Ce tout nouveau projet se veut une épicerie de quartier où une grande variété de produits sont offerts dans des emballages réutilisables et consignés.

Basta va commencer cette aventure avec environ 200 produits vendus dans des contenants réutilisables et consignés. Le but est d’augmenter ce nombre de semaine en semaine, afin d’éliminer au maximum les emballages à usage unique. Les produits proviennent également presque exclusivement de fournisseurs québécois.

En plus d’avoir une belle mission écologique, l’épicerie de quartier propose un look accueillant et épuré où les produits sont parfaitement mis en vedette. On ne peut pas non plus passer sous silence la murale colorée que talentueuse Cécile Gariepy a peinte pour égayer le local.

N’oubliez pas d’apporter vos sacs réutilisables pour faire vos emplettes chez Basta!

Épicerie Basta

505, rue Rachel Est

