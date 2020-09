Fermeture des restaurants: le chef Martin Juneau a peur de ne «pas passer à travers»

L’annonce concernant la fermeture des restaurants et des bars pour une durée de 28 jours dans les zones rouges de la province a eu l’effet d’une tonne de briques pour les restaurateurs et tenanciers de bars.

Ces derniers avaient investi de bonnes sommes d’argent pour modifier l’intérieur de leurs établissements afin de respecter les mesures sanitaires demandées par le gouvernement. Malgré tout, ils devront fermer de nouveau leurs salles à manger dès le 1er octobre.

Le chef Martin Juneau (Pastaga, Cul-Sec, Tricot Principal) n’a pas pu s’empêcher de partager ses états d’âme après la conférence de presse du premier ministre Legault.

«Nous avons investi dans nos locaux afin d'améliorer les salles à manger pour respecter les distanciations... Je n'ai pas serré la main ni pris dans mes bras mes amis proches depuis six mois...» peut-on lire dans une publication sur Instagram.

M. Juneau va même jusqu’à dire qu’il croit que ses entreprises «risquent fortement de ne pas “passer à travers”, cette fois-ci».

C’est ce que plusieurs redoutent, justement. Que cette deuxième fermeture obligatoire soit encore plus dommageable que la première pour cette industrie qui était déjà fragile avant que tout ça ne se déclenche.

Martin Juneau reste tout de même positif en mentionnant que ses partenaires et lui n'ont pas encore dit leur dernier mot!

Si votre compte en banque le permet, il est plus important que jamais de soutenir les restaurateurs en commandant des plats ou en optant pour la livraison. En plus de vous sauver de la vaisselle et du temps en cuisine, vous aiderez des entrepreneurs à «passer à travers» ce cauchemar...

