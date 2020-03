Les restos qui livrent ou font du «take-out» à Québec

Se commander une bonne bouffe fait toujours un grand bien.

Si vous habitez dans la magnifique ville de Québec, cette liste de restaurants qui offrent leur menu en formule «take out» vous servira certainement dans les prochaines semaines.

Offrez-vous donc une soirée relax avec les gens que vous aimez sans avoir besoin de cuisiner.

Voici donc les restaurants qui offrent leur menu en formule «take out».

L’équipe de Louise Taverne et Bar à Vin, dans le Vieux-Port, a mis en place un service de plats pour emporter et de livraison dans la foulée de la COVID-19. Qui plus est, les plats sont offerts à 33 % de rabais par rapport à leur prix habituel.

La petite pizzeria du quartier Saint-Jean-Baptiste a fermé sa salle à manger dans la foulée de la COVID-19, mais a instauré la livraison depuis lundi dernier. En raison de la crise, le restaurant ne facture aucuns frais de livraison pour le moment.

Les restaurants de pâtes Topla offrent 15 % de rabais sur les commandes faites en ligne avec le code promo RESTEZCHEZVOUS. La chaîne a d’ailleurs lancé un appel à tous, hier, pour cibler des héros de la crise, à qui elle entendait livrer des repas gratuitement.

Le restaurant offrant un menu composé à 70 % de plats végétariens a instauré un service de livraison dans les secteurs Montcalm, Saint-Sacrement, Sillery, ainsi que dans une petite partie des quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch. Les commandes se font en ligne.

Le restaurant Patates Plus à Val-Bélair offre la livraison. Les commandes et le paiement se font en ligne, la livraison est laissée à votre porte. Les commandes se terminent 15 minutes avant la fermeture du restaurant.

Le restaurant de quartier l’Intuition, dans Limoilou, offre son menu habituel à la livraison. Obtenez 10 % de rabais sur votre commande en ligne avec le code promo JeResteChezMoi.

Le restaurant médiéval La Chope Gobeline, dans Saint-Sacrement, livre. « On dessert partout où notre charrette se rend, gratuit si vous êtes proches, mais ça se peut qu’il y ait des frais de livraison si votre chaumière est au bout de la contrée », indique-t-on.

Le Fin Gourmet, en Basse-Ville, a fermé sa salle à manger pour mettre en place un menu réduit et réconfortant pour la maison, offert à la livraison. Le menu est disponible en ligne.

Le comptoir de repas santé Buddha-Station lance le Buddha-Solidaire. À la commande d’au moins cinq repas en livraison, le restaurant enverra cinq repas dans les banques alimentaires locales.

Le restaurant Pizza Mag sur l’avenue Maguire offre la livraison de 11 h à 21 h. On invite les clients à éviter l’argent comptant au moment d’acquitter la facture. La salle à manger est fermée.

Le Pizza Deux Frères, dans le secteur de Beauport, offre 15 % de rabais sur la livraison durant toute la quarantaine. Les commandes se prennent en ligne ou au téléphone, la salle à manger étant fermée.

Le Buffet Royal offre la livraison gratuitement dans le secteur de Beauport et ses environs. Les livreurs sont en activité chaque jour, de 11 h à 13 h, et de 16 h jusqu’à la fermeture. Les commandes se prennent en ligne.

Le Pizzagalli, à Beauport, offre la livraison et un chèque-cadeau de 10 $, utilisable à partir du mois de juillet, pour toute commande de plus de 30 $ effectuée en mars. Il importe de mentionner la promotion en cours pour y avoir droit.

La pizzeria Chic Alors ! annule ses frais de livraison durant la crise, en plus d’offrir un rabais supplémentaire de 5 % sur les commandes en ligne. Les clients sont aussi encouragés à payer par carte sans contact plutôt qu’en argent.

Le restaurant Le Montagnais, à Beaupré, a instauré un service de livraison temporaire tous les jours, de 11 h à 21 h. Les livreurs se rendent à Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré et jusqu’aux églises de Saint-Joachim et Saint-Ferréol.

