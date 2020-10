Tout le monde s’arrache les sublimes cadres de fleurs séchées de Bien Beau

La tendance des fleurs séchées n’est pas près de s’essouffler. Alors que les fleurs fraîches coûtent généralement plus cher et sont moins durables, les fleurs séchées, elles, gagnent de plus en plus en popularité.

La petite boutique de trouvailles vintage Bien Beau (que l’on peut suivre sur Instagram ici) vend désormais des cadres de fleurs séchées pour décorer votre appartement.

La créatrice de la boutique, Mylène, prend soin de choisir de jolies fleurs, afin de leur donner une deuxième vie en créant des cadres uniques.

Ces derniers se vendent généralement assez rapidement. Pour avoir la chance de vous en procurer, suivez la page Instagram de @Bien.Beau et restez à l’affût des nouvelles créations florales dans l’onglet «cadres.fleurs». Une toute nouvelle collection d’automne a été dévoilée récemment.

Chaque cadre se vend entre 35$ et 60$.

Suivez Bien Beau ici.

