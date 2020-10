Une maison avec une terrasse de luxe sur le toit à vendre pour 1 090 000$ à Verdun

Cette propriété de Verdun n’a rien à voir avec les maisons de Montréal que vous avez l’habitude de visiter.

• À lire aussi: Un condo d’architecte sur deux étages à vendre pour 1 275 000$ dans Rosemont

Reconstruite pratiquement de A à Z en 2006, la propriété fait environ 3000 pieds carrés de superficie habitable sur 4 étages.

Remax

La magie de passe surtout au tout dernier étage où la cuisine, la salle à manger et le salon s’ouvrent sur une terrasse de luxe.

Sur cette terrasse des plus uniques, on y trouve une piscine, un spa et une cuisine extérieure et couverte. C’est l’endroit parfait où recevoir des amis pour une soirée arrosée.

Remax

Les cuisines intérieure et extérieure communiquent grâce à une grande porte de garage.

Remax

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'ensemble de cette maison pas comme les autres!

Remax

Au sous-sol se cachent un grand espace qui sert actuellement de gym, une salle de bain et un immense espace de rangement.

La propriété des plus uniques est vendue par Jean-Philippe Loiselle de Remax.

Voici d'autres propriétés à vendre!

s

s

s

s

s

s