5 tendances planchers qui donnent envie de tout changer

La passion des beaux planchers ne s’explique pas, mais se ressent! À lui seul, un magnifique couvre-plancher rehausse le style d’une pièce et y installe une ambiance unique. Pas surprenant qu’il retienne autant l’attention.

Pour atteindre un si bel effet, il vaut mieux consulter un expert comme ceux de chez Lanctôt Couvre-Sol Design et opter pour un look qui suit à la fois les tendances et le style de la pièce.

Question de nourrir l’inspiration pour un prochain choix de plancher en céramique ou en porcelaine, voici les 5 tendances de couvre-plancher incontournables de l’année.

1. Les formes géométriques

On remarque les formes géométriques un peu partout depuis un moment déjà et notre amour n’est pas sur le point de s’estomper. En 2020, les tuiles de céramique ou de porcelaine adoptent des formes de trapèze, de triangle, de losange ou d’hexagone.

Cette année, la tendance est même poussée encore plus loin en créant des agencements surprenants et magnifiques qui mélangent plusieurs couleurs et motifs géométriques.

2. Les couleurs éclatantes

Il s’agit d’une année parfaite pour oser et pour ajouter un vent de folie dans la déco intérieure. Comme les couleurs vives qui ont une petite touche quasi psychédélique ont la cote, on les retrouve aussi bien dans les tendances de céramique que de porcelaine.

Il suffit de choisir une forme de tuile plus traditionnelle ou d’y aller sans regret en optant pour une tuile de forme géométrique. Avec cette tendance, il n’y a pas de place pour la demi-mesure : on ose donc les couleurs osées.

3. L’imitation terrazzo

Si le grand retour du terrazzo a étonné tout le monde par sa beauté, personne ne veut plus voir repartir cette tendance raffinée.

Parfois véritables pièces d’art avec des nuances marquées, des couleurs profondes et des fragments assumés, les tuiles de terrazzo peuvent aussi jouer de délicatesse avec des fragments subtils et délicats. Il suffit de trouver le modèle qui plait et de choisir la taille des tuiles en conséquence du style recherché.

4. L’imitation de bois

Franchement très pratique, la céramique à imitation de bois est tout simplement parfaite. Contre toute attente pour ce matériau, elle arrive même à créer une ambiance chaleureuse dans les pièces où elle est posée.

La céramique à imitation de bois offre une finition qui reproduit, à s’y méprendre, les détails naturels du bois. Installée dans la cuisine, dans la salle à manger, le hall d’entrée ou la salle de bains, l’imitation de bois est une tendance marquée qui est là pour durer.

5. L’imitation de marbre

Cette tendance ne s’essouffle pas! Bien qu’elle ne soit plus aussi omniprésente qu’il y a quelque temps, l’imitation de marbre demeure un classique qui sublime n’importe quelle pièce.

La porcelaine et la céramique qui imitent le marbre retiennent donc encore l’attention cette année pour leur look spectaculaire qui ne requiert pas d’investir autant d’argent et de temps d’entretien que la véritable pierre naturelle qu’est le marbre.

Pour davantage de tendances déco et pour trouver le couvre-plancher de vos rêves, visitez Lanctôt Couvre-Sol Design.