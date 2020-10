Ce resto adoré de Côte-des-Neiges ferme ses portes à l'aube de son 20e anniversaire

Cette année, en raison de la pandémie de la COVID-19, les fermetures d’établissements sont nombreuses et encore plus difficiles à avaler. Même les restaurants iconiques ne réussissent pas à passer à travers cette période trouble.

Après la fermeture du Grumman78, voilà que le restaurant La Caverne, situé dans Côte-des-Neiges, vient tout juste d’annoncer sa fermeture.

Selon un article de Eater Montreal, le restaurant russe a annoncé sa fermeture après plus de 20 ans de service.

La triste nouvelle a été annoncée le lendemain de l’annonce du gouvernement qui indiquait que les mesures sanitaires étaient prolongées de quatre semaines au minimum.

«Chers amis, notre restaurant fête cette année son 20e anniversaire. Pendant toutes ces années, nous avons partagé avec vous les différents évènements marquants de votre vie. Ce sont des centaines d'anniversaires, de mariages et d'autres dates et réunions mémorables. Toutes ces années, nous avons fait tout notre possible et avons été heureux de vous accueillir, de vous servir de bons repas et de rendre vos soirées chaleureuses et divertissantes. Ainsi donc, après 20 années, c’est avec le cœur gros que nous devons annoncer la FERMETURE de notre restaurant», peut-on lire dans le message touchant partagé sur les réseaux sociaux de l’établissement.

La Caverne tenait également à remercier ses fidèles clients.



On se souviendra longtemps de l'ours empaillé!

Une bien triste nouvelle!

