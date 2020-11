Ce bar iconique du boulevard Saint-Laurent disparaît des réseaux sociaux et tout porte à croire qu’il serait fermé définitivement

Ce fut certainement une année éprouvante pour de nombreux restaurateurs et propriétaires de bars de Montréal. Avec la pandémie de la COVID-19, plusieurs établissements n’ont pas eu le choix de mettre la clé sous la porte.

• À lire aussi: Coronavirus: voici les établissements qui ont fermé définitivement leurs portes depuis le début de la crise

Un tout nouveau bar se serait d’ailleurs ajouté dernièrement à la longue liste des adresses qui ont fermé en 2020. Le Tokyo Bar, situé sur le boulevard Saint-Laurent, serait selon toute vraisemblance fermé de manière définitive.

Depuis quelques jours, les pages Instagram et Facebook du bar ont été retirées et il n’est plus possible d’y téléphoner.

Selon nos sources, le Tokyo Bar aurait annoncé sa fermeture en toute discrétion, juste avant de fermer ses différents comptes.

Silo 57 attend toujours une confirmation de la part des propriétaires, mais tout porte à croire que le Tokyo Bar est désormais fermé pour de bon.

