Une maison zen perchée à 400 mètres d’altitude près du Mont-Orford à vendre pour 1 650 000$

Située à Eastman en Estrie, cette magnifique maison est à couper le souffle.

La propriété construite en 2020 se distingue par son architecture moderne, qui s’intègre avec douceur dans son environnement.

La maison est perchée à près de 400 mètres d’altitude et elle se trouve tout près du parc national du Mont-Orford.

À l’intérieur, on retrouve un joli salon ultrachaleureux avec des bibliothèques intégrées et un foyer au bois.

La cuisine se distingue par son îlot vert et ses luminaires modernes. On s’y sent bien immédiatement.

La propriété possède quatre chambres à coucher. La chambre des maîtres offre une vue magnifique sur la nature et possède une salle de bain attenante qui fait rêver.

On retrouve un total de trois salles de bain ainsi qu’une salle d’eau dans la maison.

La propriété est composée de trois pavillons bien distincts dans lesquels on trouve des aires de vie différentes et agréables. Chaque pavillon est relié grâce à un couloir.

Tous les planchers de la propriété sont en béton, ce qui offre une allure moderne à la maison.

À l’extérieur, la belle grande terrasse vous donnera l’impression d’avoir mis les pieds dans un luxueux spa.

Un spa creusé est d’ailleurs installé pour que vous pussiez vous y reposer en observant la forêt qui entoure la propriété.

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette jolie maison est à vendre pour 1 650 000$ par Marc-Antoine Beaurivage-Laroche et Line Beaurivage de Remax.

