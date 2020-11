Un condo lumineux à vendre pour 459 000$ dans Villeray

Ce joli condo de Villeray est le genre de propriété où l’on se sent bien instantanément.

La propriété de 890 pieds carrés offre un espace de vie chaleureux situé au 2e et dernier étage d’un duplex.

La propriété construite en 1941 possède un salon double, un coin lecture, une chambre à coucher avec un grand garde-robe, une salle à manger avec un balcon et une jolie salle de bains.

C’est une véritable propriété clés en main, parfaite pour ceux qui n’ont pas envie de se casser la tête avec d’interminables rénovations.

Quelques rénovations ont d’ailleurs été faites durant les dernières années. La salle de bains et la cuisine ont été rénovées en 2017 et en 2016, et une foule d’autres améliorations ont été ajoutées à la propriété.

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-dessus!

Ce joli condo est à vendre par Émilie Lafond de Re/Max au coût de 459 000$.

