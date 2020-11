Un chalet rétro sur une île à Nominingue dans les Laurentides à vendre pour 349 999$

Ceux qui rêvent de se réfugier dans un chalet en retrait de la ville seront certainement charmés par cette incroyable propriété à vendre à Nominingue, dans les Laurentides.

DuProprio

Le chalet se trouve sur une île privée de 3,2 acres du lac Saint-François-d’Assise. Pour s’y rendre, les futurs acheteurs devront donc faire une petite balade en chaloupe à moteur. Celle-ci est incluse dans le prix de la vente.

DuProprio

Une fois sur l’île, les visiteurs pourront profiter d’un espace en pleine nature. Le chalet principal offre un décor «figé dans le temps» qui plaira aux amateurs de déco vintage.

DuProprio

On y retrouve un plafond cathédrale, un grand salon avec un foyer en granite et de larges fenêtres pour profiter de la nature au maximum.

DuProprio

Le chalet possède un total de quatre chambres, une salle de bain et une salle d’eau.

DuProprio

En plus du chalet principal, l’île possède deux autres petits chalets, une remise, des garages et plus encore.

De plus, l’île est accessible toute l’année, même l’hiver! Il y a même une connexion internet!

DuProprio

Sachez que la propriété n’a toutefois pas d’électricité et fonctionne grâce à des génératrices.

DuProprio

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-haut!

Si l’aventure vous tente, sachez que la propriété est présentement en vente sur le site DuProprio.com au coût de 349 999$!

Voici d’autres propriétés présentement à vendre:

s

s

s

s

s

s