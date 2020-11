Alphabet dévoile une collection d’objets pour le télétravail à prix doux

Travailler sur la table à dîner est épuisant à la longue. Voilà pourquoi l’entreprise montréalaise Alphabet a décidé de créer une série d’objets adaptés à cette nouvelle réalité qu’est le télétravail.

Dans cette série d’items, on retrouve un joli pupitre ergonomique, une lampe suspendue et une table d’appoint. Chaque item se veut à la fois pratique et joli.

Alphabet

Ce trio d’objets permet à tout le monde de se créer un espace de travail adéquat, et ce, dans n’importe quelle pièce de leur maison.

Alphabet est un studio de design qui propose des objets pensés et fabriqués à Montréal, mais cela ne signifie pas qu’il faudrait briser votre petit cochon pour vous en procurer. En effet, certains de leurs objets sont à peine plus chers que des meubles IKEA.

Le pupitre Alphabet est fabriqué à partir de merisier russe et d’acier. Il se vend au coût raisonnable de 689,95$.

Alphabet

La table d’appoint Dimanche se vend au coût de 159,95$. Elle peut également servie de table à café et de porte-revues.

Alphabet

La lumière suspendue Aube est vendue au prix de 399,95$. Elle est disponible dans d'autres couleurs également.

Alphabet

Découvrez tous les produits d’Alphabet sur leur site web, juste ici. L'équipe de Silo 57 vous encourage à investir dans le talent d’ici!

Sachez que Alphabet participe habituellement toujorus à SOUK MTL qui se déroulera cette année du 17 novembre au 17 décembre.

• À lire aussi: COVID-19: tout ce que vous devez savoir sur l'édition 2020 du SOUK

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s

s