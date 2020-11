Supernaturel: une nouvelle série sur le vin nature avec Magalie Lépine-Blondeau et Vincent Sulfite à écouter avec un p’tit verre de rouge léger

Bonne nouvelle pour les amoureux de vin nature, une toute nouvelle série documentaire fera son entrée sur le Club illico le 12 novembre prochain et c’est nul autre que Vincent Sulfite (notre vinfluenceur préféré) qui y collabore avec la comédienne Magalie Lépine-Blondeau à l’animation.

La série Supernaturel, composée de 8 épisodes de 60 minutes, nous permettra de faire la rencontre des meilleurs vignerons et vigneronnes de vins nature à travers le monde. Leur vision bien différente du vin vous fera certainement voir votre verre de Wallaroo Trail sous un autre œil.

On y retrouvera également la participation de quelques importateurs québécois bien connus, comme Vanya Filipovic (Vin Dame Jeanne), Alex Boily (Ward et associés) Steve Beauséjour (Rézin) et Aurélia Fillion (Oenopole).

La série nous permettra de voyager en Sicile (Italie), en Moselle (Allemagne), en Champagne (France), en Californie (États-Unis), en Basse-Californie (Mexique), en Styrie (Autriche), au Québec (Canada) et au Vermont (États-Unis).

Ouvrez une bonne bouteille de rouge léger et regardez quelques épisodes de cette toute nouvelle série du Club illico dès le 12 novembre prochain.

Voyez la bande-annonce juste ici:

