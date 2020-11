Une maison à couper le souffle avec un étang privé où faire du pédalo à vendre pour 678 000$ à Ogden

Si vous rêvez d’une propriété où vous pourrez recevoir tous vos amis, profiter de la nature, faire pousser un jardin luxuriant et même faire du pédalo l’été, cette maison est pour vous.

La propriété située à Ogden est présentement à vendre au coût de 678 000$.

Pour cette somme, les futurs acheteurs auront accès à un vaste terrain polyvalent et à une maison unique.

En effet, la maison est en fait un ancien bâtiment centenaire qui a été déménagé en face d’un étang où la baignade est possible. La maison a également été agrandie et transformée afin d’offrir un décor plus moderne, tout en gardant certains éléments de son décor original.

La maison de deux étages propose de nombreuses fenêtres qui offrent une vue sur l’étang et sur la nature qui entoure la propriété.

À l’étage, on retrouve deux chambres à coucher ainsi qu’un espace de travail et une salle de bain.

Au sous-sol, une grande pièce a été aménagée avec un foyer au bois et des planchers de béton. On y retrouve la troisième chambre.

À l’extérieur, on retrouve un étang, une grange pouvant servir d’atelier d’artiste, un vaste jardin organique et une grande terrasse.

L’été, il est possible de faire une balade en pédalo sur l’étang. L’hiver, vous pourrez sortir vos patins et faire quelques «stepettes» sur l’étang glacé.

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-haut!

Dominique Valiquette de Remax s'occupe de la vente de jolie maison pour 678 000$ à Ogden.

