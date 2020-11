Voici où trouver le fameux pin du Norfolk que vous pouvez garder toute l'année

L’heure est aux festivités et le meilleur moyen de faire entrer la magie des Fêtes chez soi est sans aucun doute de se procurer un majestueux pin du Norfolk.

Cette plante fabuleuse qui peut vivre à l’intérieur de votre appartement toute l’année est plus populaire que jamais.

Stemhaus

Plutôt que de vous procurer un sapin qui devra être mis au chemin en janvier, l’entreprise montréalaise Stemhaus propose de vous livrer chez vous des plantes déjà en pot et en santé.

Stemhaus

Le fameux pin du Norfolk est 119$ incluant un pot écoresponsable (noir, gris foncé ou gris pâle) fabriqué à partir de 80% de plastique recyclé de haute qualité.

Grâce à leur partenariat avec One Tree Planted, l’entreprise s’engage également à planter un arbre pour chaque plante achetée chez eux.

Stemhaus propose aussi une belle sélection de plantes de toutes les tailles.

Sur le site web, on peut magasiner les plantes en fonction de nos besoins; «purificatrice d'air», «pet friendly», «faible luminosité» et plus encore.

Stemhaus offre la livraison de ses produits à Montréal et dans les environs dont à Laval, à Longueuil, à Saint-Lambert et dans le West Island.

Offrir une plante en cadeau peut également être une excellente idée!

