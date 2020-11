Le Mousso, Joe Beef et d'autres restaurateurs envoient promener le gouvernement sur les réseaux sociaux

Les propriétaires de restaurants et de bars du Québec ne la trouvent plus drôle. Après que le gouvernement Legault eut annoncé que les mesures restrictives et les fermetures d’établissements en lien avec la COVID-19 se poursuivraient jusqu’au 11 janvier, plusieurs entrepreneurs ont lancé un cri du cœur sur les réseaux sociaux.

C’est que pour la plupart d'entre eux, c’est le travail d’une vie qui s’effondre, car l’aide mise en place n’est pas suffisante pour survivre à ces nombreux mois de fermeture.

Plusieurs restaurateurs et propriétaires de bars ont partagé des messages poignants sur les réseaux sociaux:

De plus, lors de son passage à Tout le monde en parle ce dimanche, le vinfluenceur Vincent Sulfite a clairement indiqué son point de vue sur la situation difficile que vivent les restaurateurs.

Jusqu'à maintenant, de nombreux restaurants ont fermé leurs portes en raison de la pandémie.

