Noël 2020: tout ce que vous devez savoir sur les rassemblements des Fêtes

Depuis le début de l'automne, de nombreuses spéculations circulent concernant le déroulement de la période des Fêtes de fin d'année. Pourra-t-on célébrer Noël en famille? Dans une conférence de presse diffusée le 19 novembre, le gouvernement Legault a finalement annoncé ce qui pourra être possible.

Le gouvernement propose donc à la population 4 jours de rassemblements durant le temps des Fêtes. Les 24, 25, 26 et 27 décembre, les réunions d'un maximum de 10 personnes seront donc acceptées. En échange, le gouvernement s'attend toutefois à ce que tout le monde y mette du sien et se confine durant une semaine avant et une semaine après cette période, afin de limiter la propagation du virus.

Le 31 décembre et le 1er janvier devront toutefois se célébrer dans le confort de votre demeure.

Monsieur Legault rappelle également qu'il est très important de ne pas participer aux festivités si vous avez des symptômes. La distanciation sociale sera aussi de mise avec les personnes à risque, évidemment.

La proposition du gouvernement concernant les rassemblements des Fêtes pourrait toutefois être modifiée si la situation s'envenime.

Par ailleurs, les restaurants, les bars et les gyms resteront fermés jusqu'au 11 janvier prochain.



Plus de détails suivront.

