Mutoïde: la nouvelle microbrasserie pour emporter dans Hochelaga dont tout le monde parle

Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Hochelaga, la toute nouvelle microbrasserie Mutoïde offre de la bière pour emporter.

L’établissement qui a ouvert ses portes en pleine deuxième vague de pandémie a dû relever des défis de taille, alors que les restaurants et les bars de la métropole sont toujours fermés.

Ayant ouvert à la fin du mois d’octobre, Mutoïde n’a donc eu d’autre choix que d’offrir à ses nouveaux clients une formule «pour emporter».

Mutoïde propose des cruches de bière de différents formats et des bières en bouteille. Dans la sélection de bières offertes à emporter se retrouvent la Vitesse, une West Coast Pale Ale légèrement sure (4,8%), et la Culte, une Kellerbier savoureuse (5,5%). Ces savoureux produits font d'ailleurs déjà beaucoup jaser parmi les amateurs de bière de Montréal.

Selon ce que rapporte Time Out, la bière de Mutoïde est brassée sur place et l'on peut s’attendre à ce que la sélection change au fil du temps.

Voilà une autre microbrasserie de Montréal à ajouter sur votre bucketlist!

3135 rue Hochelaga, Montréal

Ouvert du mercredi au dimanche pour emporter

