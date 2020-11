La terrasse hivernale avec dômes chauffés de retour cet hiver à ce resto de Québec

Le restaurant Ophelia à Québec a annoncé que sa terrasse hivernale serait de retour cet hiver!

Si les mesures sanitaires le permettent en 2021, les clients du restaurant pourront manger leurs bons plats «terre & mer» sous un dôme chauffé installé sur la terrasse devant le restaurant.

Les réservations pour vivre cette expérience des plus originales au cours des mois de janvier, de février et de mars sont déjà commencées sur la plateforme en ligne!

Les dômes peuvent accueillir entre deux et quatre personnes et le restaurant en installera quatre seulement. Il y aura deux services par soir, soit un premier à 18h et un second à 21h.

On se croise maintenant les doigts pour que la situation concernant la pandémie soit assez stable et sécuritaire pour que les restaurants soient en mesure d’ouvrir leur salle à manger!

Restaurant Ophelia

634, Grande Allée Est, Québec

