Un autre resto adoré des Montréalais annonce sa fermeture définitive dans un message poignant

Un autre restaurant adoré des Montréalais vient tout juste d'annoncer sa fermeture. Il s'agit de La Récolte espace local.

L'établissement situé sur la rue Bélanger a partagé la triste nouvelle dans une publication sur son compte Facebook ce vendredi.

«Au cours de ces sept merveilleuses années d’existence, nous pouvons certainement nous vanter d’avoir eu la crème de la clientèle. Merci à tout un chacun d’entre vous, vous avez grandement contribué à rendre cette aventure si unique et [à illuminer] nos vies. Un grand merci également à tous nos employés qui se sont joints à l’équipe au fil des ans. Grâce à vous, il a toujours été plaisant de se rendre au travail, et ensemble, nous avons réussi à nous hisser parmi les bonnes tables de la ville», peut-on lire dans le message.

Chers clients, chers amis, chers collaborateurs, Les derniers mois ont été très éprouvants pour tous. Le domaine de la... Publiée par La Récolte espace local sur Vendredi 20 novembre 2020

La Récolte espace local était un établissement qui se faisait un devoir d'offrir des aliments d'ici en créant un lien fort avec les artisans de l'agriculture locale. On y trouvait une belle carte de vin d'importation privée et surtout, un service chaleureux et toujours tellement agréable.

L'annonce de la fermeture de La Récolte espace local s'ajoute à la longue liste d'établissements qui ont dû fermer en raison de la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, le gouvernement Legault a annoncé, le 19 novembre, que les mesures sanitaires et la fermeture temporaire des bars et des salles à manger des restaurants se poursuivraient au moins jusqu'au 11 janvier 2021.

