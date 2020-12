À défaut de pouvoir vous attabler dans votre restaurant préféré, vous pouvez tout de même vous offrir une sortie gastronomique à l'hôtel! En effet, certains hôtels offrent des forfaits repas et staycation où grâce auxquels vous pouvez déguster une bonne bouffe en toute sécurité.

Ce concept bien intrigant peut être un excellent moyen de surprendre votre tendre moitié après des mois passés à la maison.

Voici donc 5 hôtels du grand Montréal où manger «comme au restaurant», mais dans une chambre!

1. L’Hôtel Le Germain et l’expérience du Boulevardier

En plein cœur du centre-ville de Montréal, profitez de l’oasis urbaine de l’Hôtel Le Germain qui lance, durant la saison des Fêtes, l’expérience culinaire du restaurant Le Boulevardier à la chambre. Dans un décor feutré, un repas quatre services vous sera servi en chambre, accompagné d’une bouteille de vin. Le chef préparera une entrée d’arancini au confit de canard, une assiette de morue d’Islande, des pâtes penne au homard et une bavette de bœuf avec frites! À noter que le petit-déjeuner pour deux personnes, le stationnement pour un véhicule et l’accès au Wi-Fi sont également compris.

* L’expérience Gastronomie en chambre est à 395$ + tx, service inclus.

2050, rue Mansfield, Montréal

2. L’Hôtel Ritz-Carlton et le forfait Ho-Ho-Home

Dans un décor féérique, le prestigieux hôtel Ritz-Carlton Montréal vous invite à vivre une expérience culinaire unique en chambre. Dans la luxueuse suite junior, plongez dans la magie du temps des Fêtes avec le Forfait Ho-Ho-Home. La fine cuisine de la Maison Boulud présente ainsi trois services avec accord mets et vins. Parmi les plats réconfortants du menu Ho-Ho-Home, on retrouve des spécialités du banquet de Noël, comme la dinde farcie aux noisettes et aux bettes à carde, le velouté de courge à la cannelle ou encore le jarret d’agneau confit aux épices.

*À 635$ - Inclus le souper trois services et la nuitée dans la suite

1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

3. L’Hôtel Nelligan et son souper privé

L’Hôtel Nelligan vous offre un repas gastronomique trois services du restaurant Verses comprenant une entrée, un repas principal et un dessert. Régalez-vous d’un tartare de saumon, d’un carré d’agneau servi avec purée de panais aux grains de café et d’un gâteau au fromage au chocolat blanc! Cette offre inclut également un apéritif par personne et le pourboire.

*À 195$ - comprend seulement le repas dans une chambre et non la nuitée pour un maximum de 3 heures

106, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

4. William-Gray et son partenariat de livraison avec d’autres restos du Vieux-Montréal

Dans le quartier historique et unique du Vieux-Montréal, l’hôtel William-Gray a lui aussi décidé de vous offrir le service en chambre en partenariat avec plusieurs restaurants du Vieux-Montréal: Kyo Bar Japonais, Méchant Bœuf, NELLi Café + Vin Nature et Bevo Bar + Pizzeria. Que vous ayez envie de gastronomie japonaise, américaine, du terroir ou italienne, on vous livre directement à votre chambre les plats de vos choix. Le petit-déjeuner est inclus!

*À partir de 208$ - inclut le souper et la nuitée

421m rue Saint-Vincent, Montréal

5. L’Hôtel Escad DIX30 et le forfait gastronomique Brasserie T!

En plein cœur du Quartier DIX30, sur la Rive-Sud de Montréal, l’Hôtel Escad (l’ancien Hôtel ALT+) vous offre également la possibilité de vivre une expérience gastronomique en chambre. C’est le restaurant Brasserie T!, du chef renommé Normand Laprise, qui a préparé un délicieux menu trois services pour l'occasion. On adore le côté pratico-pratique de l’emplacement pour faire les emplettes de Noël à proximité des boutiques du Quartier DIX30 et le stationnement gratuit!

*L'expérience est à partir de 267$ + tx, service inclus.

9156, boulevard Leduc, Brossard

