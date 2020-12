Salle Climatisée: le resto de cuisine locale des anciens de la Maison Publique qui s'installe dans la Petite-Italie

La Petite-Italie a une belle nouvelle adresse gourmande ouverte depuis peu!

Salle Climatisée est un tout nouveau restaurant qui propose une cuisine locale et donc changeante au gré des saisons et des arrivages. Il s'agit du tout nouveau projet de Brendan Lavery, Harrison Schewchuk et Darcy Gervais-Wood, qui ont tous travaillé au restaurant Maison Publique.

Installé dans le petit local du feu restaurant de tacos Fortune qui a fermé ses portes à la fin de l’année 2019, Salle Climatisée accueille depuis le 11 décembre dernier les clients qui ont opté pour un des délicieux plats pour emporter affiché sur le site web du restaurant.

Actuellement, les clients ont le choix entre un rôti de porc vieilli, une salade de céleri-rave avec vinaigrette aux algues et ail rôti, une rémoulade à l’anguille fumée, un plat de truite confite avec courge delicata rôtie, une salaison de bœuf en salade ou bien un chausson aux pommes et tahini pour dessert.

Salle Climatisée vient peut-être tout juste d’ouvrir ses portes, mais l’équipe a déjà élaboré un alléchant menu des Fêtes que vous pouvez commander en ligne dès maintenant et récupérer au restaurant le 23 ou le 24 décembre.

Finalement, un restaurant de cuisine locale ne serait pas complet sans une belle sélection de vin qui accompagne à merveille les plats actuels au menu. L’ajout d’une bouteille n’est donc pas à négliger lors de votre première commande chez Salle Climatisée.

Cette charmante nouvelle adresse de la Petite-Italie mérite que vous y commandiez quelques plats afin d’essayer sa cuisine locale et inventive. On ne le répétera jamais assez, il est important d’encourager les restaurateurs pour leur permettre de traverser cette période extrêmement difficile!

6448, boulevard Saint-Laurent, Montréal

