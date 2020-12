Découvrez des artisans montréalais dans une Virée des Ateliers virtuelle

L’année 2020 en a été une de changements et d’adaptation, et ce, pour tout le monde, y compris les artisans qui fabriquent du beau ici même au Québec.

Ces derniers ont vu les nombreux marchés locaux être annulés ou reportés. Certains marchés ou regroupements d’artisans ont décidé d’opter pour une version en ligne pour garder contact avec leur précieuse clientèle.

C’est justement le cas du Pôle de création des Faubourgs dans le Centre-Sud à Montréal. Depuis quelques années maintenant, le regroupement d’artistes et d’artisans tient la populaire Virée des Ateliers, où il est possible d’aller à la rencontre des créateurs dans leurs ateliers respectifs qui se trouvent dans l’édifice Grover ou au Chat des artistes juste à côté.

Comme l’événement n’a pas pu avoir lieu au printemps et qu’on ne sait pas non plus s’il pourra se tenir en 2021, le Pôle de création des Faubourgs a décidé de mettre sur pied une Virée des Ateliers virtuelle!

Sur le tout nouveau site web du regroupement, vous pouvez naviguer dans les ateliers des artisans. Trois parcours différents s’offrent à vous pour découvrir les créateurs: le Cartésien, le Coup de cœur ou l’Aventurieur.

Au gré de votre visite et de vos coups de cœur pour les créations des artisans, vous pourrez prendre rendez-vous avec ces derniers pour possiblement aller les rencontrer dans leurs ateliers.

Cette nouvelle plateforme numérique de la Virée des Ateliers est vraiment parfaite pour découvrir de nouveaux talents, encourager les artisans locaux, mais aussi pour trouver, peut-être, des cadeaux pour vos êtres chers!

Pour expérimenter la Virée des Ateliers virtuelle, c’est ici.

