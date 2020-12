Pantone dévoile pas une, mais bien DEUX couleurs pour 2021

Puisque les moments que l’on vit n’ont rien d'habituel, Pantone a décidé de dévoiler deux couleurs de l’année pour 2021 au lieu d’une seule comme à son habitude.

Après une année 2020 à baigner dans le bleu classique, l’année à venir sera colorée par... roulements de tambour :

Un jaune soleil nommé Illuminating et un gris souris du nom de Ultimate Gray!

Bien que plusieurs entreprises dévoilent des couleurs phares chaque année, les tendances de Pantone sont toujours les plus attendues. Pantone a le don de dicter les tendances en déco et en mode, et ce à l’échelle mondiale.

Si vous n'êtes pas certains d'aimer la couleur Pantone 2020, peut-être que vous aimerez davantage les couleurs de Sico et de Benjamin Moore?

