La liste des restaurants et des bars qui ont fermé en 2020

Tous les ans, Silo 57 dresse la liste des restaurants et bars d'ici auxquels on a dû tristement dire au revoir.

Pour 2020, cette tâche est d'autant plus difficile avec la pandémie qui a eu raison de plusieurs établissements, bien établis comme plus récents, en raison des fermetures obligatoires.

Voici donc 39 adresses qui ont peut-être fermé cette année, mais qui resteront à jamais gravées dans notre cœur.

1. Agrikol - 19 décembre

La populaire adresse de cuisine haïtienne authentique a fait la triste annonce sur ses réseaux sociaux le 19 décembre en après-midi. «Ce week-end marquera le dernier service chez Agrikol. Ce n'est pas tant un "adieu" qu'un "au revoir" et nous voulons profiter de l'occasion pour vous remercier, notre communauté, pour ces années de soutien et de solidarité» peut-on lire dans la publication qui a rapidement récolté de nombreux commentaire et partages de clients bien tristes.

L'établissement situé sur la rue Bélanger a partagé la triste nouvelle dans une publication sur son compte Facebook le 20 novembre. La Récolte espace local était un établissement qui se faisait un devoir d'offrir des aliments d'ici en créant un lien fort avec les artisans de l'agriculture locale. On y trouvait une belle carte de vins d'importation privée et surtout, un service chaleureux et toujours tellement agréable.

L'iconique bar du boulevard Saint-Laurent aurait mis la clé sous la porte de manière définitive, et ce, dans le plus grand des secrets. Les différents médias sociaux du bar sont désormais inaccessibles et il n'est plus possible de le joindre par téléphone.

Après 56 ans d’opération sur le boulevard Laframboise à Saint-Hyacinthe, les propriétaires du restaurant ont annoncé sur Facebook la fermeture officielle de l'emblématique Ti-Père BBQ. Les fidèles clients s'ennuient déjà de la fameuse sauce forte qui accompagnait le poulet.

C'est la fin d'une époque pour les fêtards qui avaient l'habitude de se réunir pour un trio Big Mac au McDonald’s du Village gai de Montréal. L'établissement au coin des rues Papineau et Sainte-Catherine Est aurait fermé ses portes de façon définitive.

Des Montréalais ont remarqué qu'une note d’un syndic autorisé en insolvabilité est apparue sur la porte du restaurant situé au 3422, rue Notre-Dame Ouest. Le restaurant italien Caffè Farina aurait donc fait faillite et sa fermeture serait définitive.

Le mythique bar de la rue Saint-Paul Est dans le Vieux-Montréal, qui a accueilli d'innombrables jeunes étudiants au cours des 46 dernières années, ferme officiellement ses portes. L'établissement en a fait l'annonce officielle sur Facebook le 8 novembre 2020 en soirée, après plusieurs mois de fermeture obligatoire.

Selon un article de Eater Montreal, le restaurant russe a annoncé sa fermeture après plus de 20 ans de service. La triste nouvelle a été annoncée le lendemain de l’annonce du gouvernement qui indiquait que les mesures sanitaires étaient prolongées de quatre semaines au minimum.

L’établissement a annoncé sa fermeture officielle et la mise en vente de l’incroyable bâtisse du diner original de 1952. Le diner avait été importé de Boston à Montréal en 1991 par le propriétaire actuel, Daniel Noiseux. Ce dernier vend aujourd’hui la bâtisse pour 250 000$.

Le restaurant Grumman78, qui est aussi très connu grâce à son camion de bouffe de rue, a fait la triste annonce sur sa page Facebook le 16 octobre en après-midi. C’est une page d’histoire qui se tourne pour le domaine de la restauration et des camions de bouffe de rue.

L'établissement qui était reconnu pour servir des plats végétariens et pour accueillir les musiciens émergents n'ouvrira plus jamais ses portes. «Je suis ému et un peu dégoûté de devoir arrêter», a réagi le propriétaire de l’établissement, Frédéric Guntzberger, en réponse aux nombreux messages de clients attristés qu’il lisait sur les réseaux sociaux.

C’est officiellement terminé pour l’ancien Dilallo de Saint-Henri qui portait le nom de Meloche 27 depuis mai 2019. Le restaurant familial établi dans le quartier depuis plusieurs années a effectivement annoncé sa fermeture définitive sur les réseaux sociaux.

L'Entrecôte Saint-Jean avait ouvert ses portes en 1991 et aurait célébré sa trentième année de service en 2021.

L’établissement qui était ouvert depuis 5 ans sur l’avenue Van Horne a annoncé sa fermeture définitive. La dernière journée d’opération était le 30 août 2020.

Le restaurant adoré où l’on pouvait déjeuner et dîner avec des mets traditionnels a malheureusement fermé ses portes officiellement, selon sa fiche sur Google.

Dans une publication Facebook publiée le 4 août, l’établissement mentionne ne plus pouvoir continuer l’aventure sherbrookoise en raison des derniers mois très difficiles financièrement pour les commerces.

L’établissement situé dans Outremont a dû se résoudre à fermer ses portes en raison de son petit espace qui rendait très difficile son opération avec les mesures sanitaires décrites par la Santé publique.

Après avoir changé quelque peu son concept à mi-chemin, le restaurant Coton a fermé ses portes après trois ans sur la Plaza Saint-Hubert.

C'est dans un message touchant que Stéphanie, la propriétaire du café et studio de yoga Belém, a annoncé la fermeture définitive de son entreprise à la fin du mois de juin.

Le 30 juin dernier, le Esquina bar à café annonçait sa fermeture définitive. «Voilà ce qui marque la fin de la vie d'Esquina... de cette aventure extraordinaire et si difficile à la fois. Il est venu temps pour moi de passer à autre chose», pouvait-on lire sur la page Facebook de l'établissement du Plateau-Mont-Royal.

«Nous n’avons pas le choix de jeter l’éponge. Le système mis en place par le gouvernement pour subventionner le loyer des petites entreprises n’est pas adapté aux salles comme La Vitrola, étant donné que cette subvention couvre seulement trois mois et que les petites salles ne pourront pas rouvrir entièrement de façon sécuritaire dans un futur proche», peut-on lire dans la publication Facebook au sujet de cette triste fermeture.

L’établissement, qui avait ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an, a finalement annoncé qu’il fermait définitivement. La dernière journée de service était le 26 juin 2020. Aucune raison précise n’est évoquée concernant cette fermeture subite, mais il est certain que la pandémie n'a pas aidé. La bonne nouvelle toutefois est que Tacos Frida va continuer de servir d’excellents tacos à l’adresse de Saint-Henri.

Les Montréalais ont perdu une grande table en juin dernier. Le Restaurant Su dans Verdun a officiellement fermé ses portes le vendredi 26 juin. Après 14 ans à faire découvrir la fine cuisine turque à sa clientèle, la chef Fisun Ercan a décidé qu’il était temps de tourner la page sur cette aventure. Elle a depuis ouvert le restaurant Bika Farm à Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Ce café pas comme les autres affirme que sa fermeture est due en grande partie à la pandémie, mais aussi aux différends entre les propriétaires sur l'avenir du concept. Un nouveau projet va occuper le local, alors la gang de L'Anticafé Vieux-Port organise une vente-débarras du 24 au 26 juin.

«En raison des défis auxquels nous avons dû faire face lors de la pandémie, nous avons l’immense regret de vous annoncer la fermeture définitive du Balsam Inn», pouvait-on lire sur les réseaux sociaux de l’établissement de la rue Metcalfe.

Après 53 ans à servir possiblement les meilleures côtes levées au monde ainsi que d’excellentes patates pilées en accompagnement, le Bar B Barn a annoncé la fermeture de son restaurant de la rue Guy sur sa page Facebook. Le restaurant ne pouvait tout simplement pas continuer à se soutenir financièrement en raison du contexte actuel de la pandémie.

Dans un message poignant partagé sur ses réseaux sociaux, la propriétaire a annoncé que la succursale de la pâtisserie Petit Lapin de l'avenue Victoria, dans le quartier Westmount, était fermée définitivement depuis le 12 juin dernier. Elle explique que la pandémie a été très difficile pour son entreprise et qu'elle a dû faire un choix, celui de fermer l'une de ses deux succursales.

L'établissement qui avait pignon sur rue sur Saint-Denis a annoncé que la pandémie avait eu raison de lui en juin dernier.

Le populaire bar de danseurs qui devait fermer au mois de septembre après une série de soirées «olé olé» a finalement décidé de laisser tomber l'idée et de fermer au début du mois de juin.

«Les défis seront trop importants pour pouvoir les surmonter dans un contexte post-COVID. Nous avons décidé d'arrêter maintenant pour ne pas se rendre jusqu’à la faillite et perdre l’immense cadeau que le quartier nous a fait pendant notre campagne de sociofinancement», peut-on lire dans la publication Facebook faite par la coopérative.

Devant l’incapacité à payer son loyer en raison de la crise actuelle, l’établissement de Villeray n’a eu d’autre choix que de procéder à une cession de bail. Le Lendemain d’veille n’a donc plus de local, mais a mis en place un service de commandes en ligne.

Les raisons de la fermeture ne sont pas évoquées dans le message, mais on peut se douter que la fermeture obligatoire en raison de la pandémie de la COVID-19 n’a certainement pas aidé. Le Smoking Vallée avait en effet fermé ses portes temporairement le 17 mars dernier et avait choisi de ne pas offrir de repas pour emporter.

Les comptoirs de bouffe qui prenaient place sur le quai des Éclusiers et sur le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal ont choisi de cesser leurs activités dès le mois de mai 2020.

Après 35 ans, la librairie Olivieri, très fréquentée par les étudiants de l'Université de Montréal, a annoncé sa fermeture dans un touchant message sur Facebook. Bien que la fermeture de la librairie Olivieri soit directement liée à la crise sanitaire de la COVID-19, d'autres facteurs ont pesé dans la balance.

La crise et l’augmentation sévère du prix des loyers dans le Mile-End ont eu raison de la première succursale du Comptoir 21, cette petite chaîne montréalaise où manger d’excellents fish & chips.

Pré-pandémie

C’est avec le cœur gros que les propriétaires du restaurant Pavillon ont annoncé la fermeture de leur établissement, le vendredi 14 février. Ouvert depuis le mois de septembre 2018, le Pavillon n’était pas seulement un restaurant, mais aussi une galerie d’art mettant à l’avant-scène les artisans locaux.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui aimaient fréquenter le Paris Crêpes de la rue Sainte-Catherine Ouest. Cet établissement a fermé officiellement ses portes au début du mois de février.

C’est sans crier gare que le café bistro Chez Bouffe, dans Hochelaga, a fermé ses portes. L’annonce a été faite le 29 janvier sur la page Facebook de l’établissement qui était bien établi sur la rue Sainte-Catherine Est depuis plus de 6 ans.

L’établissement a annoncé sa fermeture officielle après plus de 30 ans de services, car le chef propriétaire Mostafa Rougaibi a décidé de prendre sa retraite après de nombreuses années.

L'équipe de Silo 57 est de tout coeur avec les restaurateurs et les propriétaires de bars qui n'ont pas eu la vie facile cette année. On pense à vous!

