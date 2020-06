Une pâtisserie végane ferme une de ses boutiques et lance un appel à l'aide

Les restaurateurs sont nombreux à devoir faire face à de nouveaux défis en 2020. C'est d'ailleurs le cas de Viviane, la propriétaire des pâtisseries Petit Lapin.

Dans un message poignant partagé sur ses réseaux sociaux, elle a annoncé que sa succursale de l'avenue Victoria, dans le quartier Westmount, était fermée définitivement depuis le 12 juin dernier.

«C’est là que l’aventure de Petit Lapin a commencé. Par un simple rêve, celui d’une mère qui veut offrir à son enfant un lieu où il peut se régaler de délicieux desserts sans aucun souci malgré ses nombreuses et sévères allergies alimentaires», peut-on lire dans la publication.





Dans son message, Viviane explique que la pandémie a été très difficile pour son entreprise et qu'elle a dû faire un choix, celui de fermer une de ses deux succursales.

Bien que les délices véganes et sans allergènes de Petit Lapin sont encore disponibles à la boutique située sur la rue Bernard, la propriétaire prévient toutefois que l'entreprise est en difficulté.

«Cette jolie pâtisserie située sur l’avenue Bernard pourrait subir le même sort que celle sur Victoria puisque nous vivons dans une période remplie d’incertitudes. J’appelle donc à votre solidarité et je vous demande de nous aider et nous supporter. Pensez à Petit Lapin quand vous voulez commander des desserts. Pensez à Petit Lapin pour votre prochaine fête. Pensez à Petit Lapin pour souligner l’anniversaire d’un être cher. Pensez à Petit Lapin pour surprendre quelqu’un, que ça soit un ou une employé.e, un ou une ami.e, etc. Parlez de Petit Lapin dans votre entourage» explique-t-elle dans son message.

La pâtisserie Petit Lapin située sur l'avenue Bernard est ouverte 3 jours par semaine. Il est possible de faire des commandes pour emporter ou encore de vous faire livrer des délices directement chez vous.

Petit Lapin

1051, avenue Bernard

Ne manquez pas nos dernières capsules!