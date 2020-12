Le restaurant populaire Agrikol annonce une bien triste nouvelle

La valse des fermetures continue dans le domaine de la restauration.

• À lire aussi: Ce restaurant qui a ouvert ses portes au début 2020 est maintenant fermé officiellement

Le tout dernier à venir s’ajouter à la longue liste de 2020 n'est nul autre que le restaurant Agrikol.

L'adresse de cuisine haïtienne authentique a fait la triste annonce sur ses réseaux sociaux le 19 décembre, en après-midi.

«Ce week-end marquera le dernier service chez Agrikol. Ce n’est pas tant un “adieu” qu’un “au revoir” et nous voulons profiter de l’occasion pour vous remercier, notre communauté, pour ces années de soutien et de solidarité», peut-on lire dans la publication qui a rapidement récolté de nombreux commentaires et partages de clients bien tristes.

Le restaurant de la rue Atateken, ouvert initialement en 2016 par Régine Chassagne et Win Butler de Arcade Fire, avec la collaboration de quelques amis restaurateurs, ne sera donc pas de retour à la fin de cette pandémie.

Par contre, une lueur d’espoir de revivre un jour l’expérience Agrikol (et de prendre des selfies de miroir dans la toilette!) demeure, car il est mentionné, toujours dans la publication sur les réseaux sociaux, qu’un retour «où et quand il sera possible de célébrer à nouveau» est une possibilité!

On se croise les doigts et on espère pouvoir boire les délicieux cocktails du Agrikol un jour!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s