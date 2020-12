Ce populaire resto de brunch du Plateau se transforme en pizzéria

Toujours dans le but de se réinventer et survivre à cette pandémie et la fermeture obligatoire des salles à manger qui l’accompagne, le populaire resto L’Entre-Pots a décidé de se transformer en pizzéria deux soirs par semaine!

Keno Pizza est donc le tout nouveau projet de la gang de L’Entre-Pots et opère seulement les vendredis et samedis de 17h à 20h en direct du resto au 1995 rue Masson.

Le menu est court et simple : 4 choix de pizzas, des frites, de la salade César végane et quelques bouteilles de vin. Rien de bien compliqué mais pas de compromis sur le goût!

Vous pouvez passer une commande par téléphone à ramasser en restaurant ou à faire livrer. Les commandes sur place sont également possibles si vous habitez tout proche ou que vous êtes de passage dans le coin!

Keno Pizza a aussi des cool chandails et cotons ouatés avec le logo fait par nul autre que le talentueux artiste montréalais Le Bicar. Une autre belle façon d’encourager ce restaurant adoré des Montréalais!

*L'Entre-Pots continue d'opérer comme à l'habitude avec des bons plats pour emporter que vous pouvez commander en ligne.

Keno Pizza (L’Entre-Pots)

1995 Rue Masson, Montréal

