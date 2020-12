Le Café Ferlucci vend des chocolats chauds et des biscuits pour venir en aide aux femmes itinérantes

Si l’envie d’une petite sucrerie vous prend d’ici le 20 décembre, c’est au Café Ferlucci que vous devez aller vous rassasier.

L’établissement situé dans Villeray fait équipe avec la marque No Diploma et Jamie Bakes dans le but d’offrir les profits réalisés grâce à la vente des chocolats chauds et des bicsuits red velvet à l’organisme de bienfaisance The Shoebox Project.

L’organisme vient en aide aux femmes touchées par l'itinérance à travers le Canada. Les sous amassés localement sont redistribués aux femmes de cette même communauté sous forme de boîtes à chaussures remplies de produits qui mettront un petit baume sur le cœur des femmes en difficulté.

Si vous n'avez pas envie d'un chocolat chaud ou d'un biscuit, vous pouvez assembler une boîte vous-même sur le site de l'organisme.

L’initiative du Café Ferlucci et de ses partenaires, No Diploma et Jamie Bakes, a lieu jusqu’au 20 décembre!

Café Ferlucci

432, rue de Castelnau Est, Montréal

