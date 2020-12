Brunch des Fêtes: 6 restos qui font la livraison de déjeuner durant les Fêtes

Il n'y a rien qu'une bonne assiette de brunch ne puisse réparer. Rien. Même pas l'enfer que vous aura fait vivre l'année 2020.

Histoire de bien terminer l'année et de vous offrir de petites douceurs, certains restaurants proposent de faire la livraison de leur menu de brunch à votre porte. Vous n'aurez même pas à sortir de chez vous! Le rêve!

Voici donc six restos qui offrent la livraison de brunch durant les Fêtes!

Du 19 au 31 décembre, ce restaurant vous invite à essayer son savoureux Panier Brunch du temps des Fêtes. Pour un total de 130$, 2 à 4 personnes pourront déguster les 7 plats offerts, ainsi qu’un bon jus d’orange frais pressé. La livraison se fait dans le Grand Montréal et même en Estrie.

Commandez ici.

Pour le temps des Fêtes, le Fabergé ajoute trois nouveaux produits à son menu, soit le Benny à la Dinde, le Sandwich à la Dinde et la Gaufre pain d’épices. Le menu classique est également disponible pour la livraison sur UberEats et Doordash, de 8h à 14h30.

Commandez ici.

Ces deux restaurants populaires livrent leurs délicieux déjeuners durant le temps des Fêtes, à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier. Les livraisons se font du mercredi au dimanche de 9h à 14h, et ce, uniquement dans Rosemont pour le Régine Café et Verdun pour le Janine Café. Ne vous inquiétez pas, si vous n'habitez pas dans l’un de ces quartiers, vous pouvez tout de même vous rendre au restaurant pour une commande à emporter.

Commandez ici.

Ce restaurant vous offre plusieurs choix de déjeuners salés ou sucrés, ainsi que des cocktails, des mocktails et, bien évidemment, du bon café. La livraison des brunchs est offerte dès 10h le vendredi et dès 9h30 le samedi et le dimanche, et ce, jusqu’à 15h.

Commandez ici.

Ce fameux bistro vous propose un menu brunch créé à partir de produits du terroir québécois. La livraison se fait le samedi et le dimanche de 10h à 13h30, et, si vous êtes situé dans un rayon de 5 ou 6 km du Mile-End, les frais de livraison sont gratuits à partir de 50$.

Commandez ici.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un restaurant en soi, Les Brunchs de Mathieu offre tout au long de l'année de vous livrer des assiettes déjeuners savoureuses. Les adeptes de brunch auront droit à plusieurs choix et les aliments et produits du Québec sont priorisés dans la cuisine du chef. Que vous soyez végétarien ou carnivore, que vous ayez la dent sucrée ou salée, vous trouverez ce qui vous convient!

Commandez ici.

